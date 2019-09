Reclamemast moet wildgroei langs Centrale As keren

Publicatie: ma 30 september 2019 12.55 uur

DAMWâLD - Er bestaan plannen voor de plaatsing van reclamemasten langs de Centrale As in de gemeente Dantumadiel. Het college van B&W is positief over het idee.

De gemeente ziet dat er momenteel een wildgroei is ontstaan van reclame-uitingen langs de Centrale As. Het landschappelijk beeld wordt hierdoor verstoord en er treedt verrommeling op. Bovendien hoort er officieel een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor dergelijke reclame. Voor de huidige 'reclames' is dat niet gedaan.

De komst van een mogelijke reclamemast moet ervoor zorgen dat er wel geadverteerd kan worden langs de weg. Op deze wijze wordt het voor de gemeente makkelijker om te handhaven in alle 'losse gevallen'. De gemeente denkt namelijk dat er wel degelijk behoefte is voor reclame uitingen.

Er zijn al initiatieven om reclamemasten te realiseren en deze krijgen nu de ruimte van het college van B&W. De initiatiefnemers moeten wel rekening houden met tarifering voor 'niet commerciële' boodschappen zoals de aankondiging van evenementen e.d.