Too Good To Go strijdt tegen voedselverspilling

Publicatie: ma 30 september 2019 11.28 uur

DRACHTEN - De app Too Good To Go wordt steeds vaker gebruikt, ook in Friesland. Via de app kunnen gebruikers voor 1/3 van de normale prijs een 'Magic Box' ophalen. Het is - afhankelijk van het aanbod - een verrassing wat erin zit. Door de aanschaf hoeven deze producten niet weggegooid te worden. Het gaat namelijk om 'overtollig' eten.

Na het downloaden van de app kunnen gebruikers direct aan de slag met de aanbiedingen die er zijn. Na de 'koop' moet de 'Magic Box' op een vastgesteld tijdstip worden opgehaald.

Het zijn niet alleen supermarkten die meedoen met het initiatief. Ook het is mogelijk om een ontbijt te kopen bij het Van der Valk hotel voor 3.99 euro. In Friesland doen inmiddels tientallen bedrijven mee aan het initiatief waaronder Bakker Bart, Makro, La Place, Deli2go en diverse bakkerijen en slagerijen.