Nieuwe voorzitter voor Adenium

DRACHTEN - Adenium, de holding van OPO-Furore en PCBO Smallingerland, met 32 basisscholen in de regio, heeft een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Vorige week stemde de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel unaniem in met de benoeming van de heer Frans Kooiker uit Drachten. Daarmee is de Raad nu compleet. De gemeenteraad van Smallingerland ging net voor de zomervakantie al akkoord met de benoeming.

Frans Kooiker is geen onbekende in de regio. Hij was onder andere algemeen directeur van Caparis en WoonFriesland en voorzitter van het bestuur van SO Fryslân. Ook vervulde hij diverse toezichthoudende functies. De Raad van Toezicht is blij dat hij per direct zijn kennis en ervaring graag wil inzetten voor een maatschappelijk zo belangrijke organisatie als die voor de ontwikkeling van kinderen op basisscholen.

"Het mooie van Adenium is dat zij uitgaat van het unieke van ieder kind en de ideeën van de ouders, waardoor elke school zijn eigen kleur mag hebben en toch gebruik kan maken van de schaalgrootte van het samenwerkingsverband. Ik ben blij daaraan mij steentje te mogen bijdragen", aldus de heer Kooiker.