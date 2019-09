Bakfiets slaat over de kop: kind gewond

Publicatie: ma 30 september 2019 10.17 uur

DRACHTEN - Op de Noorderdwarsvaart in Drachten is zondagmiddag een kind gewond geraakt. Het kind zat in een bakfiets die over de kop sloeg op het fietspad. In de bakfiets zaten drie kinderen, een ouder iemand bestuurde de bakfiets.

Het ambulancepersoneel heeft alle drie kinderen en de bestuurder gecontroleerd, één kind is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval afgehandeld. De bakfiets raakte licht beschadigd. Vermoedelijk is er een jas in het wiel van de fiets gekomen. Hierdoor zou de bakfiets over de kop zijn geslagen.

FOTONIEUWS