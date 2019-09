Frontale botsing op N381 bij Donkerbroek

Publicatie: zo 29 september 2019 09.05 uur

DONKERBROEK - Op de N381 bij Donkerbroek zijn zaterdagnacht twee auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen. Een grote hoeveelheid regen was blijven liggen op de rijbaan van Drachten richting Oosterwolde en hierdoor was de bestuurder van de Toyota in de slip geraakt. Een bestuurder van een VW Tiguan kon het andere voertuig niet meer ontwijken, een frontaal ongeval was het gevolg.

De hulpdiensten werden omstreeks 1.30 uur gealarmeerd. Naast politie-eenheden en een ambulance werd ook de brandweer van Oosterwolde ingeschakeld. De ambulancedienst heeft de betrokkenen gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de voertuigen weggesleept. De politie heeft de wegbeheerder in kennis gesteld omtrent de ernstige aquaplaning.

