Vierstromenland na 13 jaar officieel geopend

Publicatie: zo 29 september 2019 00.26 uur

SURHUISTERVEEN - In Surhuisterveen werd zaterdag de nieuwbouwwijk Vierstromenland officieel door wethouder Max de Haan van de gemeente Achtkarspelen geopend. De wethouder gaf in zijn toespraak aan, dat buurt en gemeente lange tijd lijnrecht tegenover elkaar hadden gestaan. Nu is door de gemeente, in samenspraak met de buurt, de wijk woonrijp gemaakt. De buurt heeft zelf inspraak gehad in het uiteindelijke ontwerp.

Op deze zaterdag waren er diverse activiteiten, er was een rommelmarkt, een springkussen, een suikerspinnenkraam, een hoogwerker, een ijskraam, werd er een demonstratie winchsurfen gegeven, en zangeres Jayden en zanger Peter van Dekken traden op.

In de buurt zijn nog vijf woningen te koop, vier aan de Vierhuisterweg, en één aan de Boskbei. Als deze zijn verkocht, zijn er geen kavels meer beschikbaar in de wijk.

