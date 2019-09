Kanovaarders door KNRM gered van Lauwersmeer

Publicatie: za 28 september 2019 19.30 uur

OOSTMAHORN - Twee Duitse kanoërs zijn zaterdagmiddag op het Lauwersmeer in de problemen gekomen en rond zes uur door de KNRM gered.

De Duitse man was met zijn zoon vanuit een huisje op Oostmahorn met de kano te varen gegaan op het Lauwersmeer. Het was prachtig weer en het water lag er strak bij. Toen de beide kanoërs op het meer waren sloeg het weer om en konden ze niet meer tegen de golven in terug varen.

De Duitse vrouw die in het huisje was achtergebleven vertrouwde het zaakje niet en belde de hulpdiensten. De reddingboot Springbok van KNRM station Lauwersoog werd gealarmeerd en trof de kano aan bij het Oude Robbengat. Nabij de Zuidelijk Lob wisten de mannen in de luwte te komen. Ze waren imiddels uit de kano en stonden achter de keien in het water te wachten.

Ze zijn door de opstappers van de KNRM opgepikt en afgezet bij hun huisje op Oostmahorn, waar de beide kanoërs dankbaar afscheid namen van hun redders en een warme douche konden nemen.

