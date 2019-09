Woning vol rook na keukenbrand

Publicatie: za 28 september 2019 16.20 uur

NOARDBURGUM - In de keuken van een woning aan de Hanegraaffweg in Noardburgum brak zaterdagmiddag brand uit. Vermoedelijk ontstond de brand in de afzuiginstallatie.

Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor al snel de hele woning vol rook stond. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd.

