Wethouder opent Dag besteding Zus & Zo

Publicatie: za 28 september 2019 10.52 uur

KOLLUM - Wethouder Jelle Boerema heeft vrijdagmiddag Dagbesteding Zus & Zo aan de Kerkstraat in Kollum geopend. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom en onder genot van een bakje koffie of thee een kijkje nemen in het pand van de dagbesteding. Nadat de felicitaties aan de zussen Annika Hoogsteder en Ineke van Dekken waren geweest werd iedereen verzocht om naar buiten te gaan voor de officiële openingshandeling.

Na dankwoorden van de zussen en van de succeswensen van wethouder Jelle Boerema vond de officiële openingshandeling plaats. Wethouder Boerema moest samen met de eerste cliënt Sjoukje Zuidema een lintje door knippen. Na de openingshandeling werd dit gevierd met een hapje en een drankje. Dagbesteding Zus en Zo is voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook is er een koffiecorner en een verkoophoek, deze is toegankelijk voor bezoekers zodat mensen met en zonder een beperking dicht bij elkaar worden gebracht.

FOTONIEUWS