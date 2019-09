F16's in de lucht tijdens avonduren

Publicatie: za 28 september 2019 08.20 uur

LEEUWARDEN - De komende weken zullen F16's van de vliegbasis in Leeuwarden het luchtruim boven Friesland kiezen tijdens de avonduren. De oefeningen bij nacht zijn noodzakelijk om vliegers en grondpersoneel optimaal voor te bereiden op hun taak waar dan ook ter wereld.

Het avondvliegen start maandag 30 september 2019. Er wordt van maandag tot en met donderdag gevlogen in de weken 40, 41, 42, 45, 46, 48 en 50. De vliegbasis laat weten dat er tot uiterlijk 23.00 uur wordt gevlogen. Op vrijdag zal er alleen overdag worden gevlogen.

Voor de F-16 vliegers zijn deze vluchten essentieel om de inzetgereedheid te waarborgen. Naast de reguliere vluchten vliegen ook F-16's van de wapeninstructeursopleiding (FWIT) enkele weken mee. Het gaat dan om de periode van 30 september tot en met 17 oktober.

FWIT

In week 40 zal de FWIT Close Air Support missies vliegen boven Noord- en Oost-Nederland. Hierbij wordt geoefend in het ondersteunen van grondtroepen door middel van luchtsteun. De specialisten op de grond wijzen hierbij de doelen aan. Voor meer informatie over de FWIT, zie bijgevoegde infographic of kijk op www.defensie.nl/fwit.