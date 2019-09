Natte 7e editie Lampex Driezum

28 september 2019

DRIEZUM -

Vrijdagavond vond de zevende editie van de Lampex plaats. Voor velen weer de mogelijkheid hun eigen (fysieke) kunnen te testen en om als team uitdagingen aan te gaan.

Er verschenen 30 ploegen aan de start met in totaal meer dan 200 deelnemers. Er waren 16 hindernissen en het parcours was circa 13 kilometer lang. Het weer zat de deelnemers niet mee. Het regende bijna voordurend wat de tocht extra zwaar maakte.

Lampex staat voor Lytse AMPfibische EXpeditie. Het is afkomstig uit een traditie van het Engelse leger (Wampex) waarbij jonge rekruten een weekend lang taken kregen in, op, over, onder en met water.

De Lampex is een ‘lichte’ variant op de Wampex. Het is een evenement in en om Driezum-Wâlterswâld, waarbij deelnemers opdrachten krijgen rondom het water en met survival-elementen.

Zaterdagamiddag word voor de knderen de kinderlampex gehouden.

