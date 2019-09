Charly Lownoise en Mental Theo naar Noardburgum

Publicatie: vr 27 september 2019 10.59 uur

NOARDBURGUM - Na twee uitverkochte shows van Charly Lownoise & Mental Theo (25 Years) in de Ziggo Dome te Amsterdam van februari, komt dit populaire jaren '90 danceduo met hun show naar Friesland. Ze doen hun laatste jubileumshow in de grote tent in Noardburgum.

In de show zijn er gastoptredens van Alice Dj, Party Animals, DJ Jean, Darkraver, Dutch Movement, Da Pauli en Justino. De tickets voor het event gaan 8 oktober in de verkoop, er is plaats voor 5000 bezoekers.