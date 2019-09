Smallingerland wil European City of Sport worden

Publicatie: do 26 september 2019 20.45 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland kreeg donderdag bezoek van ACES Europe. Deze commissie bezocht een aantal sportgelegenheden in de gemeente. Smallingerland heeft zich namelijk in augustus kandidaat gesteld voor de titel European City of Sport 2020.

Jaarlijks rijkt de ACES deze titel uit. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verbindende waarde van sport en de bijdrage die sport levert aan de kwaliteit van leven. Maar in het bijzonder hoe sport ervoor kan zorgen dat iedereen zich gelijkwaardig voelt.

Volgens burgemeester Jan Rijpstra is dat voor Smallingerland zeker een belangrijk punt. Daarnaast vindt Rijpstra dat Smallingerland een goed aanbod heeft op het gebied van sport en dat dit een prachtige kans is om de gemeente in binnen- en buitenland op de kaart te zetten.

Het college van bestuur is van mening dat het dragen van de titel een positief effect zal hebben op de verbinding tussen sportorganisaties in Smallingerland. En wat betreft de lokale zwembadontwikkeling waar al een aantal jaren over gediscussieerd wordt.

Tijdens een persconferentie donderdag werd de kandidaatstelling verder toegelicht. In november zal ACES Europe bekend gaan maken of Smallingerland ook daadwerkelijk deze titel mag gaan dragen.

