OM: 'Douwes laat zich lauweren als triomfator'

Publicatie: do 26 september 2019 10.58 uur

LEEUWARDEN - In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) in grote lijnen dezelfde straffen geëist tegen de 15 blokkeerfriezen die op 18 november 2017 op de A7 bij Oudehaske drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden. De hoogste straffen werden geëist tegen Jenny Douwes, door het OM beschouwd als initiatiefneemster van de blokkade-actie en de man die bekend werd als de motorrijder, een 57-jarige Heerenvener.

Jenny Douwes

Zij hoorden beide een werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. In de overige dertien zaken eiste het OM werkstraffen van 120 tot 150 uur. Over Jenny Douwes zei advocaat-generaal (AG) Inge Schepers dat zij ‘met een meeslepend verhaal andere mensen voor haar karretje heeft gespannen’. Douwes heeft volgens de AG 'een initiërende en stimulerende bijdrage' geleverd aan de blokkkade bij Oudehaske.

Boegbeeld van de blokkade

Over de wijze waarop Douwes zichzelf presenteerde zei Schepers: ‘In de zittingszaal zien en horen we in relatie tot de blokkade op de A7 een heel andere mevrouw Douwes dan de mevrouw Douwes die zich in de media profileert. Zij profileert zich buiten de zittingszaal tot op heden niet alleen als boegbeeld van de blokkade, maar laat zich ook letterlijk door sympathisanten met een krans lauweren als triomfator. Nota bene op de trappen van het gerechtshof’.

De verdachten die betrokken waren bij de blokkade op de A7 hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan 'zeer ernstige verkeersagressie'. De blokkeerders gedroegen zich dreigend en intimiderend, waardoor de angst dat ze gevaar liepen bij de inzittenden van de bussen volgens het OM reëel was. De AG stelde dat het hoogstwaarschijnlijk tot 'een fysiek treffen' was gekomen met de blokkeerders als de inzittenden de bussen hadden verlaten. 'De verdachten hebben niet alleen voor eigen rechter gespeeld, maar ook voor eigen officier van van justitie, eigen politiechef en eigen burgemeester’, aldus Schepers.

Barbara Klunder, advocate van de motorrijder, bepleitte vrijspraak voor haar cliënt. Net als de man zelf had verklaard stelde de advocate dat hij per ongeluk in de blokkade - Klunder noemde het 'het onheil' - verzeild is geraakt. Hij wilde verhaal halen omdat hij door een van de bussen zou zijn aangereden. Raadsman Tjalling van der Goot stelde dat al zijn cliënten 'een nobel doel' nastreefden. 'Ze maakten zich zorgen om de veiligheid van de kinderen'.

Jenny Douwes in haar laatste woord: 'Met mij zijn veel mensen opgestaan om een streep te trekken en te zeggen: niet verder. We zijn bezorgde burgers die zich niet langer willen laten bedreigen en zorgen willen maken om de veiligheid van de kinderen, omdat er zo nodig een politiek statement gemaakt moest worden door de burgemeester. Ik ben blij dat er een statement is gemaakt zonder dat er ongelukken zijn gebeurd.' Douwes zei dat ze ‘ binnen de grenzen van de wet een vrije Fries’ wil zijn. ‘ Vrijheid voor mijn opvatting, mening, meningsuiting. Maar onze vrije mening wordt bedreigd door intolerante activisten die geen enkele andere mening dan de hunne accepteren.'

Het gerechtshof doet op 31 oktober uitspraak in alle zaken.