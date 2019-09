Bewoners overvallen via Marktplaats-deal

Publicatie: wo 25 september 2019 21.42 uur

LIPPENHUIZEN - Een woning aan de Rjochtskeamerpaed in Lippenhuizen is woensdagavond overvallen. Volgens omstanders zijn de overvallers er vandoor gegaan en is één van de bewoners geslagen. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om onderzoek te doen in de woning en in de straat.

De bewoners zouden via internet goud hebben aangeboden waarna een tweetal personen zich bij de woning meldde. De bewoonster deed open en kreeg tijdens een woordenwisseling enkele slagen. De twee personen wisten een koffer te bemachtigen met daarin een aangeboden goudwaarde van 7.500 euro. De twee personen zijn hierop weggerend naar een onbekende zwarte auto en zijn hiermee vervolgens weggereden.

De bewoners bleven gedupeerd achter en schakelden via 112 de politie in. Op dit moment ontbreekt nog ieder spoor van de daders en is er nog geen nader signalement van de auto of overvallers bekend.

In de koffer zouden 40 gouden herenringen hebben gezeten met een waarde van 7.500 euro. De bewoners hadden de ringen geërfd.