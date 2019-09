Actie blokkeerfriezen 'gevaar voor de rechtsstaat'

Publicatie: wo 25 september 2019 15.54 uur

LEEUWARDEN - Op de tweede dag van de behandeling van het hoger beroep van de blokkeerfriezen was het de beurt aan de overige tien verdachten die in appèl gingen van de beslissing van de rechtbank, eind vorig jaar. Zes van de tien verdachten kwamen niet opdagen. Van de vier die er wel waren, was voor een 48-jarige inwoonster van Sneek zeer uitgesproken. Zij zei dat ze het haar 'burgerplicht' vond om te voorkomen dat de demonstranten Dokkum zouden bereiken.

Burgemeester moet zorgen voor de veiligheid

‘Ik vind het echt verschrikkelijk wat er gebeurt, wat zij creëren bij hun demonstraties’. Ze hekelde de beslissing van burgemeester Waanders om toestemming te geven voor de demonstratie. ‘Een burgemeester hoort niet zulke beslissingen te nemen. Je moet zorgen voor de veiligheid van de kinderen, dat heeft ze niet gedaan’. Net als andere verdachten eerder verklaarden zei de Sneekse dat ze niet had verwacht dat de rij auto's tot stilstand zou komen. De straf die ze van de rechtbank kreeg - een werkstraf van 120 uur - vond ze 'gewoon te hoog'. Ze voegde eraan toe dat ze ervan baalde dat ze als voorbeeld wordt gesteld voor heel Nederland.

‘Een gevaar voor de rechtsstaat’

Mitchell Esajas en Jerry Afriyie noemden het optreden van de blokkeerfriezen 'een gevaar voor de rechtsstaat'. 'Ze hebben ons als vreedzame demonstranten in gevaar gebracht', aldus Esajas. Dat bij de nationale intocht voor het eerst alleen roetveegpieten te zien zullen zijn was ‘goed nieuws’ volgens Esajas. 'Een snelweg blokkeren om andere burgers de mond te snoeren is een ernstig misdrijf', aldus Afriyie.

PTSS

Het laatste onderdeel van de dag was de behandeling van de schadevorderingen. Een van de inzittenden van de bus heeft nogal wat klachten overgehouden aan de blokkade. De man viel met zijn hoofd tegen een rugleuning toen de bus abrupt stopte. Hij had een hersenschudding, maar ontwikkelde daarna psychische klachten. Bij hem is PTSS geconstateerd.

Workshop diversiteit

De mensen van KOZP eisten geen smartengeld, zij willen dat de blokkeerfriezen, mochten ze veroordeeld worden, een workshop diversiteit = over de geschiedenis Zwarte Piet en racisme - gaan volgen bij de stichting Nederland Wordt Beter. De advocaat van de KOZP'ers vroeg ook om de verdachten te veroordelen voor het met geweld of dreigen met geweld voorkomen van een geoorloofde betoging, iets waarvan de rechtbank ze vrijsprak.

Donderdag gaat het hoger beroep verder, met het requisitoir van het openbaar ministerie, het pleidooi van de advocaten en het laatste woord van de verdachten.