Werkzaamheden Skieding gaan 7 oktober los

Publicatie: wo 25 september 2019 15.35 uur

FRIESCHEPALEN - Van maandag 7 oktober tot en met zaterdag 12 oktober is de Skieding afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de A7 (Frieschepalen) tot de rotonde Groningerstraat krijgt de provinciale weg (N358) een nieuwe laag asfalt. De provincie Fryslân heeft woensdag het werk aan De Skieding gegund aan Jansma Drachten B.V.

Op maandag 7 oktober om 06.00 uur starten de eerste werkzaamheden aan de Skieding. Jansma Drachten B.V. brengt stil asfalt aan. De weg krijgt nieuwe markering volgens de landelijke richtlijnen: aan de zijkanten een onderbroken streep en twee mid­denstrepen. De maximumsnelheid blijft 80 km/u. Naar verwachting gaat de weg zaterdag 12 oktober om 23.00 uur weer open voor verkeer.

Hinder

Tijdens het werk is De Skieding vanaf de A7 (ter hoogte van Frieschepalen) tot de rotonde Groningerstraatweg/Provincialeweg/Scheiding gestremd voor doorgaand verkeer. Het verkeer van en naar Buitenpost en Surhuisterveen/Opende wordt omgeleid. Tussen Buitenpost en Groningen wordt het verkeer omgeleid via Boerakker en Grijpskerk (N388). Tussen Buitenpost en Drachten moet het verkeer omrijden via Twijzel (N355), Rottevalle (N369) en Wâldwei (N31). Tussen Surhuisterveen/Opende en Groningen via Kornhorn en Marum (N980). Tussen Surhuisterveen/Opende en Drachten via Rottevalle (N369) en Wâldwei (N31).

In overleg met gemeente Westerkwartier worden extra verkeersregelaars ingezet bij de basisscholen. Bewoners, bedrijven en weilanden aan De Skieding blijven, met enige hinder, bereikbaar.

Tweede fase werkzaamheden

De tweede fase werkzaamheden aan de Skieding, zoals de bochtverruiming, ovondes en de aanleg van de linksafvakken, gaat naar verwachting begin 2021 in uitvoering.