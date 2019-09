Penningmeester pingpongclub vergokte kasgeld

Publicatie: wo 25 september 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - De oud-penningmeester van tafeltennisvereniging Dokkum, een 32-jarige inwoner van Drachten, is woensdag wegens verduistering door politierechter Tom Wolters veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Om zijn gokverslaving te bekostigen heeft de man in 2,5 jaar tijd duizenden euro’s van de pingpongclub achterover gedrukt. Dat kwam aan het licht toen de taken van de Drachtster werden overgenomen door een nieuwe penningmeester.

Fraude verdoezelen

Dat niet eerder aan het licht kwam dat de oude penningmeester in de kas graaide, kwam ook omdat de man, door stukken te vervalsen, zorgvuldig zijn best had gedaan om de fraude te verdoezelen. Hij had contant geld uit de kas gehaald en hij boekte ook geld van de bankrekening van de club over naar zijn eigen rekening. Hij heeft ook wel weer geld teruggeboekt, maar doordat hij alles zorgvuldig had toegedekt was het moeilijk na te gaan hoeveel hij precies heeft verduisterd.



40.000 euro vergokt

De politie berekende dat hij in totaal zo’n 40.000 euro had vergokt. De tafeltennisclub diende een vordering in van ruim 19.000 euro. De Drachtster had zelf gezegd dat hij de club in elk geval nog 8000 euro schuldig was. Van dat bedrag ging de politierechter ook uit. De Drachtster moet de club 8000 euro betalen, voor wat resteert zal de vereniging zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden.

‘Het was mijn hobby’

De Drachtster zei dat hij heel veel spijt had. ‘’Ik zag het als mijn club. Het was mijn hobby, het was mijn leven’, zei de man. Hij had wel momenten gehad dat hij dacht ‘zo kan het niet langer’, maar hij was steeds verder het moeras in gezakt. Hij heeft uiteindelijk zelf hulp gezocht en is nu onder behandeling bij de verslavingszorg. Dat viel hem te prijzen, vond de rechter. Zoals het volgens Wolters ook positief was dat hij oprecht spijt had betuigd.

‘Een behoorlijke puinhoop’

Maar hij had er wel ‘een behoorlijke puinhoop’ van gemaakt, vond officier van justitie Margreeth Meijer. De club was door zijn graaigedrag in de financiële problemen gekomen en moest zelfs regelingen treffen om betalingen te doen. Meijer: ‘U heeft gewoon de vereniging keihard geraakt’. Dat de man een aan heeft in de financiële wereld baarde de officier extra zorgen. Meijer eiste daarom als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Verslavingen zijn hardnekkig

De rechter maakte er een maand voorwaardelijk van, met een proeftijd van drie jaar. De Drachtster kreeg een werkstraf van 120 uur, de officier had 150 uur geëist. ‘Ik hoop van harte dat het u lukt om niet weer in deze fout te vervallen, maar verslavingen zijn hardnekkig’, zei Wolters tot slot.