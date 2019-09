T-diel: grijze bak eens per drie weken geleegd

Publicatie: wo 25 september 2019 10.21 uur

BURGUM - De inwoners van Tytsjerksteradiel kunnen zich er klaar voor maken. Vanaf 2021 wordt de grijze container eens per drie weken geleegd in plaats van eens per twee weken. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het plan. Alleen de VVD stemde tegen. "De VVD heeft grote moeite met het versoberen van deze dienstverlening terwijl de kosten voor onze inwoners fors worden verhoogd" verklaarde Sjaak Hoekstra, raadslid namens de VVD in Tytsjerksteradiel.

Terwijl in buurgemeente Smallingerland afval gescheiden wordt opgehaald, biedt Tytsjerksteradiel deze mogelijkheid niet. Vanaf 2021 moeten inwoners simpelweg minder afval produceren. Het is wel mogelijk om extra huishoudelijk vuil langs te brengen bij de milieustraat in Burgum.

De meeste raadsleden waren verder positief om goede voorlichting te gaan geven aan de inwoners met betrekking tot afval. In 2021 zal duidelijk worden of het ook gaat lukken. De gemeente Heerenveen heeft, volgens de VVD, de proef al eens gedaan en is daar alweer mee gestopt omdat de hoeveelheid restafval te weinig werd teruggebracht.