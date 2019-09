Stookdag met stille pelletkachels (RIKA) bij Klaver

Publicatie: wo 25 september 2019 10.00 uur

DOKKUM - "Wij zijn op zoek naar een stille pelletkachel met een mooi vuur." Met deze vraag stappen veel klanten bij Klaver in Dokkum binnen. De pelletkachel is inmiddels niet meer weg te denken uit de Friese huishoudens, maar sommige kachels zijn vrij rumoerig. Het Oostenrijkse merk RIKA levert uiterst stille pelletkachels.

Het merk RIKA

"Wij bouwen niet alleen kachels - wij scheppen levenskwaliteit." Met dit motto heeft het Oostenrijkse merk RIKA de kachel en het verwarmen opnieuw uitgevonden. Het familiebedrijf is sinds de oprichting in de jaren 60 de toonaangevende kachelproducent en is tegenwoordig synoniem voor de innovatiefste producten met de hoogste kwaliteit. Hoogwaardige materialen, bekroond design en richtinggevende techniek creëren het perfecte vuur en een unieke sfeer.

RIKA is genieten van de warmte: nog nooit was verwarmen zo comfortabel. De houtkachels, de geluidsarme pellet kachels en combikachels van RIKA verenigen innovatie en eenvoudige bediening en zijn daardoor extreem gebruiksvriendelijk.

Stookdag

Op zaterdag 28 september staat de Rika-bus opgesteld bij de showroom van Klaver Haardencentrum Friesland in Dokkum. "U bent van harte welkom om de pelletkachels van Rika te bewonderen en te ervaren hoe stil ze zijn en hoe mooi het vuurbeeld is. Tevens staan er minimaal 20 andere pelletkachels in onze showroom opgesteld."

Kom ook gerust even langs om een een kachel of haard op een andere brandstof uit te zoeken; gas, hout of elektrisch.

'Graag tot ziens op zaterdag 28 september van 10:00 - 16:00 uur.'

Klaver Haardencentrum Friesland

Doorvaart 1

Dokkum

www.klaverhaarden.nl

FOTONIEUWS