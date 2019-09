Kar met asbest gedumpt in Surhuizum

Publicatie: di 24 september 2019 18.29 uur

SURHUIZUM - Aan de Rysloane in Surhuizum is vorige week vrijdag een aanhangwagen met asbest achtergelaten. De gemeente Achtkarspelen deed dinsdag een oproep om tips te ontvangen zodat de eigenaar achterhaald kan worden.

"Heb jij iets gezien, of heb je meer informatie over deze aanhangwagen? Bel dan naar 14 0511 of stuur een mail naar gemeente@achtkarspelen.nl" zo schrijft de gemeente. Asbest kan in principe (onder aantal condities) gratis worden ingeleverd bij de milieustraat van de gemeente.