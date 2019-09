Hallumer in mei 2019 beroofd op kermis in Stiens

Publicatie: di 24 september 2019 15.27 uur

STIENS - Een 18-jarige man uit Hallum is deze zomer op de kermis van Stiens beroofd door twee mannen. De politie heeft dinsdag beelden van de verdachten naar buiten gebracht. De beroving vond plaats op zondag 12 mei rond 0.30 uur.

Den 18-jarige jongeman uit Hallum werd op de kermis aangesproken door een groep jongens. Twee jongens uit deze groep sloegen hem en beroofden hem van zijn portemonnee en telefoon.

De beroving vond plaats op de Wylpstrjitte. Aanvankelijk was er één jongen die de telefoon van het slachtoffer weggriste en wegrende naar de Langebuorren. Het slachtoffer wist de dief te achterhalen en daarop volgde een ruzie waarbij de 18-jarige werd geslagen. Inmiddels waren de drie vrienden van de verdachte ook gearriveerd. Eén van deze vrienden haalde een boksbeugel tevoorschijn en sloeg het slachtoffer tegen zijn hoofd waardoor hij even buiten kennis raakte.

Op het moment dat hij weer bij zijn positieven kwam zag hij dat de jongen die zijn telefoon gestolen had, nu ook de portemonnee uit zijn jaszak wegnam. De vier jongens liepen snel weg in de richting van de feesttent aan de Uniaweg. Het slachtoffer zag wel dat hij zijn telefoon terug had gekregen. De Hallumer raakte door het geweld gewond en is door een dokter behandeld.

Politieonderzoek

Door de politie zijn camerabeelden opgevraagd. Hierop was te zien dat het slachtoffer achter de dief van zijn telefoon aan rende en dat de rest van de groep hen volgde. Korte tijd later kwamen twee personen in beeld die hard aan kwamen lopen en zich schuil gingen houden in een steeg. Deze personen maakten deel uit van de groep.

De politie wil graag weten wie dit zijn. Herkent u deze personen of heeft u informatie over de beroving? Bel dan direct met de politie. De politie is te bereiken via 0900 8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

Klik hier voor de videobeelden op Youtube