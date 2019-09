Schilder wil keren en eindigt in de sloot

Publicatie: di 24 september 2019 14.59 uur

NOARDBURGUM - Een schilder is dinsdagochtend met zijn bestelbus in de sloot beland langs de Rijksstraatweg bij Noardburgum. De man was zijn werkplek te ver voorbij gereden en wilde keren op de weg. Dit ging mis en de auto schoot - mede door de gladde berm - achteruit de sloot in.

Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Een berger moest er aan te pas komen om het voertuig uit de sloot te trekken.