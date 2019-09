Jenny Douwes: 'Geen gerel tussen de kinderen'

Publicatie: di 24 september 2019 12.45 uur

LEEUWARDEN - Op de eerste dag van het hoger beroep tegen de A7-blokkeerders benadrukte initiatiefneemster Jenny Douwes dat zij nooit iets met de blokkade te maken heeft gehad. Douwes werd in november vorig jaar wegens ‘opruiing’ veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ze was een Facebook-actie begonnen vanuit, zoals ze het zelf zei 'ongerustheid en bezorgdheid' om de aangekondigde demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

Bij eerdere demonstraties, onder andere in 2014 in Gouda, was het behoorlijk uit de hand gelopen en kwamen kinderen terecht tussen de schermutselingen tussen de politie en de demonstranten. Douwes: "Geen gerel tussen de kinderen, dat was de enige boodschap die over wilde brengen". Het bericht op Facebook was volgens haar gericht op een langzaamaan actie. Nadat ze door de politie was gebeld had ze, in overleg met degene die het bericht had gepost, de oproep verwijderd.

Niet in Dokkum aangekomen

Pas op de dag dat de blokkade daadwerkelijk plaatsvond, op 18 november 2017, kreeg ze er lucht van. Voor die tijd kende ze niemand die aan de blokkade op de A7 meedeed. Douwes stak niet onder stoelen of banken dat ze het niet erg vond de de KOZP'ers nooit in Dokkum zijn aangekomen. "Ik was blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd en opgelucht dat er geen ernstige rellen zijn geweest tussen de kinderen."

Tegen de voorruit geklapt

Na Douwes was het de beurt aan de motorrijder, een 56-jarige Heerenvener, die prominent aanwezig was op de beelden die na afloop van de blokkade op internet circuleerden. De man zou één van de bussen hebben afgesneden waardoor de inzittenden tegen de stoelen klapten en een cameraman met zijn toestel tegen de voorruit van de bus klapte. De Heerenvener beweerde dat hij per toeval tussen de drie KOZP-bussen terecht was gekomen. Hij was die dag aan het toeren en was op weg naar huis.

'De heren die de blokkade leidden'

Op de A6 zou hij door een van de bussen zijn geraakt. Daarop besloot hij verhaal te halen. Hij zou pas hebben geweten wat er aan de hand was, toen hij midden in de blokkade verzeild was geraakt. De suggestie dat hij erbij hoorde, wees hij resoluut van de hand. Hij had alleen aan 'de heren die de blokkade leidden' gevraagd of een melkauto die ook in de file stond door kon rijden. Hij was volgens eigen zeggen wel in het geweer gekomen toen een van de inzittenden van de bus, degene die alles filmde, begon te roepen dat de blokkeerders 'racisten en neo-nazi's' waren. De verdachte: 'Ik laat me niet uitmaken voor racist'. Hij kreeg vorig jaar een werkstraf van 200 uur en een maand cel voorwaardelijk. De Heerenvener zei dat hij vanwege fysieke ongemakken geen werkstraf kan doen.

Bussen vertragen

Van de drie verdachten die 's middags verschenen waren twee het er niet mee eens dat het OM hun een leidende rol had toebedeeld. Een 23-jarige Oentsjerker en een Koudumer (35) dachten er in dat opzicht beide hetzelfde over. Over één punt waren alle verdachten, inclusief de laatste, een 30-jarige Leeuwarder het eens: ze waren blij dat de anti-Zwarte Piet-demonstranten niet in Dokkum zijn aangekomen. Het doel was om de bussen te vertragen, zodat de demonstranten te laat in Dokkum zouden komen. ‘De ellende van andere jaren wilde ik Dokkum besparen’.

‘Bullshit’

Dat de hele boel op een gegeven moment stilstond, was volgens hun niet gepland. De Koudumer zei dat burgemeester Waanders nooit toestemming had mogen geven voor de demonstratie. Van een dreigende situatie tijdens de blokkade was volgens de man geen sprake. Mensen zouden op de bussen hebben geslagen en hebben gedreigd de banden lek te steken. "Bullshit", aldus de verdachte.

De rechtbank gaat woensdag om half 10 verder met de behandeling van de resterende toen zaken. De advocaat kondigde aan dat vijf van zijn cliënten niet zullen verschijnen. Die zaken zullen bij verstek worden behandeld.