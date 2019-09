Hardleerders stappen in auto na inname rijbewijs

Publicatie: di 24 september 2019 12.12 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige automobilist uit de gemeente Achtkarspelen werd dinsdagochtend vroeg door de politie aangehouden omdat hij reed tijdens een ontzegging. De man kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Na de afhandeling van de kwestie waarschuwde de man een kennis om hem op te halen. Een 21-jarige man uit de gemeente Dantumadiel kwam vervolgens naar het politiebureau om de man op te halen. Hij bleek ook een ontzegging te hebben. Hij moest gelijk zijn rijbewijs inleveren.

Later in de ochtend werd om 7.10 uur het tweetal opnieuw gezien op de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden. De beide bestuurders bleken alweer achter het stuur te zitten. Ze zijn opnieuw aangehouden en er is wederom proces-verbaal opgemaakt.