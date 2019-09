Slachthuis Dokkum doet aangifte tegen NVWA

Publicatie: di 24 september 2019 10.28 uur

DOKKUM - Slachthuis Dokkum heeft bij het ministerie van Landbouw aangifte gedaan tegen vier medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "We voelen ons geïntimideerd", zegt directeur-eigenaar Visser van Slachthuis Dokkum.

Volgens de medewerkers van de NVWA zou het mobiele slachthuis dierenleed in de hand werken. Dat blijkt uit nieuws van RTL. Het mobiele slachthuis werkt met routes en schema's en is daardoor minder snel ter plekke is om een lijdende koe te euthanaseren dan een dierenarts. Boeren zouden kiezen voor het mobiele slachthuis omdat de koe dan nog geld oplevert terwijl een gang naar de destructie geld kost.

Visser bestrijdt die aantijging ten stelligste. "Voor de acute noodgevallen is er altijd een mobiele slachtwagen stand by", legt hij uit. "Als de veearts van de boer een noodslachtverklaring afgeeft kunnen deze dieren direct gedood en verbloed worden." Visser benadrukt verder dat in eerste instantie de veehouder verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn van de koe en dat de praktijk uitwijst dat de boer die ook neemt.

Slachthuis Dokkum heeft ruim twee jaar gewerkt aan het mobiele slachthuis in samenspraak met de NVWA en Wageningen University. Eind vorig jaar gaf landbouwminister Carola Schouten toestemming voor een proef met vier mobiele slachtauto's in Noord-Nederland. Tot nu zijn 1267 dieren in een van de mobiele slachthuizen geslacht.

"Gedurende de proef is nooit vastgesteld door een NVWA-dierenarts dat een dier onnodig geleden heeft", stelt Visser. Bovendien is de kritiek van de medewerkers handhaving opmerkelijk omdat alleen koeien in de mobiele unit geslacht mogen worden na een keuring van een veearts van diezelfde NVWA. "Het gebeurt wel vaker dat de divisie handhaving en de divisie keuring van de NVWA niet op een lijn zitten", zegt Visser. "Wij worden daar nu de dupe van en dat zijn we meer dan beu."