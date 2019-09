Hoger beroep blokkeerfriezen van start

Publicatie: di 24 september 2019 10.14 uur

LEEUWARDEN - In het gerechtsgebouw in Leeuwarden is dinsdag begonnen met het hoger beroep in de zaak van de blokkeerfriezen. Van de 34 blokkeerders zijn er 15 in hoger beroep gegaan, de overige 19 hebben hun taakstraf aanvaard (en veelal reeds uitgevoerd).

In totaal heeft de rechtbank vier dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Een aantal sympathisanten hebben zich in de ochtend voor het gerechtshof verzameld. Ook is er een tegenstander aanwezig die vindt dat Jenny Douwes opgesloten moet worden.

