Vrouw mishandelt meisje van 16 bij verkeersruzie

Publicatie: ma 23 september 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige vrouw uit Drachten die begin augustus vorig jaar betrokken was bij een verkeersruzie in Heerenveen, is maandag bij verstek veroordeeld tot een boete van 400 euro. De Drachtster had een zestienjarig meisje geschopt. De vrouw zat als passgier bij een 43-jarige inwoonster van Joure in de auto. Bij het afslaan zou de bestuurster hebben verzuimd om richting aan te geven, waardoor er bijna een aanrijding was met twee meisje op een fiets.

Middelvinger opgestoken

Een van hen, het latere slachtoffer, zou de bestuurster hebben uitgescholden en de middelvinger hebben opgestoken. Daarop was de vrouw uitgestapt om verhaal te halen. ‘Ik laat me niet voor verrotte vis uitschelden’, had ze op een eerdere zitting verklaard. De Drachtster was uitgestapt toen ze zag dat het meisje de bestuurster twee klappen gaf. De vrouw trapte het meisje tegen de heup en tegen de enkel.

Camerabeelden

De bestuurster zei dat ze het meisje alleen van zich af had geduwd. Zij was, in tegenstelling tot de Drachtster, maandag wel naar de rechtbank gekomen. De zaak was al eens aangehouden. Enerzijds omdat de vrouw de beelden van een bewakingscamera wilde bekijken. En de rechter wilde de Jouster de kans te geven het uit te praten met het meisje. Die zou tegen de politie hebben gezegd dat ze ook wel wilde praten.

Agressief en intimiderend

Er zijn toenaderingspogingen gedaan, maar tot een gesprek is het nooit gekomen. ‘Ik stond er voor open’, zei de Jouster. Zij werd vrijgesproken. Hoewel zij zich volgens getuigen wel agressief en intimiderend had gedragen, achtte de rechter niet bewezen dat de vrouw het meisje heeft mishandeld. Dat ging niet op voor de Drachtster: het was overduidelijk dat zij het meisje – van achteren- twee keer heeft geschopt. Behalve de boete van 400 euro moet de vrouw ook 150 euro smartengeld aan het meisje betalen.