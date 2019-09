Grote Verkoop met veiling in Lichtpuntloods

Publicatie: ma 23 september 2019 10.21 uur

KOLLUMERZWAAG - Zaterdag 28 september organiseert kringloopwinkel De Lichtpuntloods in Kollumerzwaag weer haar halfjaarlijkse GROTE VERKOOPDAG. Alles wordt te koop aangeboden voor zeer aantrekkelijke prijzen. Met 4.300 m2 vloeroppervlak is de Lichtpuntloods één van de grootste kringloopwinkels van het noorden. Zo vindt u een grote collectie (antieke) kasten, tafels en stoelen, bankstellen gereedschap, kleingoed, elektronica, kleding, schoenen, bedden, boeken enz.

Veiling

Om 11.00 en 14.00 uur vindt er een veiling plaats van bijzondere stukken. Zo wordt er een collectie schilderijen - geschonken door een kunstenaar- geveild. Verder een unieke oude klok uit 1870, een kast met prachtig ingelegd notenfineer en diverse stukken uit de seventies en art deco. De items kunnen de hele dag worden bekeken in een aparte afdeling van De Loods. Mis het niet! In verband hiermee deze keer geen Draaiend Rad.

Retro-Afdeling

Oude tijden herleven op onze Retro-Afdeling met de mooiste spullen uit de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Betaalt u bij vintage-winkels de hoofdprijs, zo niet bij Lichtpunt. Veel variatie en alleen goede kwaliteit spullen.

Muziekinstrumenten

Speciaal voor deze dag is er een aparte hoek ingericht met muziekinstrumenten. U vindt hier gitaren, trekharmonica’s, accordeons, blokfluiten, drumstel, piano’s, elektronische orgels en harmoniums. Prijzen deze dag in mineur, dat klinkt u toch als muziek in de oren!

Het belooft weer een bijzonder en groots evenement te worden. Er zijn gezellige zitjes en er is koffie, thee, frisdranken, snert, patat en snacks verkrijgbaar. Een pianist en zangeres zorgen voor de vrolijke noot! De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, vaak als gevolg van psychosociale problemen.

Let wel, donderdag 26 september is De Lichtpuntloods gewoon open!

U vindt de Lichtpuntloods aan de Harm Smidswei 6 in Kollumerzwaag.

De Grote Verkoop begint om 09.00 en duurt tot 16.00 uur!

www.lichtpuntloods.nl