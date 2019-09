Samenloop voor Hoop levert 142.000 euro op

Publicatie: ma 23 september 2019 10.16 uur

GORREDIJK - De eerste Samenloop voor Hoop in Gorredijk leverde dit weekeinde 142.000 euro op. Er waren bijna 1200 deelnemers die in teamverband een 24-uurswandelestafette deden. De opbrengt is voor KWF.

FOTONIEUWS