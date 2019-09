Paviljoen MeM al dansend geopend

BUITENPOST - Onder grote belangstelling is zaterdag het Paviljoen MeM geopend. Voorafgaand werden de bezoekers welkom geheten door “Ytsje” en kon men een drankje nuttigen in afwachting van de opening. Om half zes was de “theatrale openingsceremonie”, een mooie moderne dans door vijf vriendinnen uit Hantum o.l.v. Willy van Assen uitgevoerd. Na de opening werd iedereen welkom geheten door Atsje en Sander en kon er een kijkje worden genomen in Paviloen MeM.

Het was een muziek en theater avond met veel artiesten zoals Theun Plantinga, Syta & Marije, Gerard & Compagnie en De huisband en Sa kint Ek! de huisband van Paviljoen MeM.

Het was een flinke operatie om Paviljoen MeM op het terrein van De Muziekpleats te herbouwen. Met o.a. diepladers is het Paviljoen MeM vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden verplaatst naar de Muziekpleats in Buitenpost waar het nu gebruikt kan worden voor muziek en theater.

