Brandweer rukt uit voor brandje op kaatsveld

Publicatie: zo 22 september 2019 11.26 uur

NIAWIER - Zondagochtend rond kwart over vier werd de brandweer van Ternaard gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Terpstrjitte in Niawier. Een bewoner aan de Terpstrjitte had last van de geur en de rook waarop zij de meldkamer belde.

Eenmaal ter plaatse, bleek er een klein brandje te zijn, op het kaatsveld en nabij ‘it Hokje’. De meeste vlammen waren er al af. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, met behulp van een straal hogedruk, een schep en een hooivork.

Een buitenzwembad was kortgeleden geleegd, nabij de plaats waar het brandje woedde. De tankautospuit stond op dezelfde plaats, waardoor deze bijna vast kwam te zitten. Door gebruik te maken van een paar rubberen matten kon het voertuig snel terugkeren naar de kazerne.

FOTONIEUWS