Open dag Opel blitz bij Jelle Batema

Publicatie: za 21 september 2019 21.27 uur

Zaterdag organiseerde Jelle Batema in Sumar een open dag voor al z’n Opel Blitzen. Inmiddels heeft hij prachtige gerestaureerde Blitzen, Hij heeft er veel in zijn soort, van bakwagen, veetransport, takelauto, brandweerauto’s, bussen en campers. Mede door het mooie weer kwamen veel mensen naar deze open dag, om van dit mooie wagenpark te kunnen genieten.

Het was zeer geslaagd.

