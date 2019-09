Jong poesje vast in motorkap van auto

Publicatie: za 21 september 2019 17.41 uur

KOLLUM - Op een parkeerterrein op de Voorstraat in Kollum zat zaterdagmiddag een jong poesje vast onder de motorkap van een auto. Met brokjes is geprobeerd het beestje te lokken, maar dit lukte in eerste instantie niet, hierop is de brandweer gebeld.

Na een tijdje slaagde het poesje er toch in om zelf los te komen. De brandweer van Buitenpost kon niet tijdig worden afgezegd. De bevelvoerder heeft even polshoogte genomen en de spuitgasten keerden weer retour naar Buitenpost.