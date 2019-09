Fietser gewond na aanrijding met auto

Publicatie: za 21 september 2019 15.29 uur

SURHUISTERVEEN - Een fietsster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om de toedracht te onderzoeken. De weg was ten tijde van de afhandeling van het ongeval door de politie afgesloten. Naast de politie en ambulance kwam tevens de traumahelikopter uit Groningen ter plaatse om hulp te verlenen.

