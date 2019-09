Drogeham jubileert met 50e gondelvaart op wielen

Publicatie: za 21 september 2019 10.27 uur

DROGEHAM - Voor de 50e keer werd vrijdagavond de Gondelvaart op wielen georganiseerd in Drogeham. De winnaar van deze editie werd De Bining met de gondel The Bining Blizzard met 175 punten. De publieks- en figurantenprijs ging naar Roun Om'e Toer-Ikkerham met Nova Zembla. De Willem Koster Award ging naar Invention de Professeur en de Gouden Dahlia was voor Nova Zembla.

Zaterdagavond rijden de gondels nog éénmaal door Drogeham. Het evenement word dan ook afgesloten met een vuurwerkshow.

De gehele uitslag:

De Bining Blizzard- 175 punten Apport-171.50 punten Nova Zembla-167 punten Pinokkio 157.50 punten Invention du Professeur 148.50 punten De tijd vliegt 142.50 punten Reggae Night 134.50 punten Sesame Street 131.50 punten De 50ste gondelvaart op wielen draait door 123.50 punten Boodschappen 120.50

