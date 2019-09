Voetganger aangereden door auto in Buitenpost

Publicatie: vr 20 september 2019 18.03 uur

BUITENPOST - Op de Kuipersweg in Buitenpost is vrijdagmiddag een voetganger aangereden door een auto. De automobiliste reed van haar erf af en zag de voetganger over het hoofd.

Een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De voetganger is door het ambulancepersoneel onderzocht en is daarna door de ambulance thuisgebracht.

De auto raakte licht beschadigd. De automobiliste kon nadat het ongeval was afgehandeld met de politie haar weg vervolgen.

