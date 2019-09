Een paar trekjes van een joint kan al teveel zijn

Publicatie: vr 20 september 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige inwoner van De Westereen had volgens eigen zeggen maar een paar trekjes van een joint gehad voor hij op 12 maart 2016 in de auto was gestapt. Die paar trekjes hadden ingrijpende gevolgen: de man raakte zijn rijbewijs een hele poos kwijt en hij moest vrijdag – 3,5 jaar nadat hij was aangehouden, voor de politierechter verschijnen.

9,7 gram THC

De politie hield de Westereender aan in zijn woonplaats omdat hij opvallend langzaam reed. Volgens de agenten reageerde de man traag en maakte hij een afwezige indruk. Dat en het feit dat ze hennep roken, deed de agenten ertoe besluiten de Westereender een bloedtest te laten ondergaan. Het bloedmonster ging voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waar 9,7 microgram THC – de werkzame stof in cannabis- in het bloed werd aangetroffen.

Rijbewijs inleveren

Volgens het NFI een hoeveelheid die de rijvaardigheid ‘waarschijnlijk’ nadelig kan beïnvloeden. De Westereender mocht aanvankelijk zijn rijbewijs houden, maar na drie maanden meldde het CBR zich alsnog. Hij moest het roze pasje inleveren en zich aan allerlei onderzoeken onderwerpen. Uiteindelijk kreeg hij maanden later het rijbewijs weer terug. Alles bij elkaar had die hele procedure hem volgens advocaat Henk de Jong wel meer dan 2000 euro gekost.

Lang op de plank gelegen

Rechter Maaike de Wit was niet ongevoelig voor de gevolgen die de hele affaire voor de Westereender heeft gehad. De man moest een tijdlang door een bekende van en naar zijn werk gereden worden. Ook hield de rechter er rekening mee dat de zaak bijzonder lang op de plank heeft gelegen. De Wit legde de door de officier van justitie geëiste boete van 450 euro ook op, maar dan geheel voorwaardelijk. ‘Een onvoorwaardelijke straf heeft geen toegevoegde waarde meer’, aldus de rechter.