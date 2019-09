Opa (75) misbruikt kleindochter: 1,5 jaar cel

Publicatie: vr 20 september 2019 14.58 uur

LEEUWARDEN - Een 75-jarige inwoner van Triemen is wegens het plegen van ontucht met zijn nu elfjarige kleindochter door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot anderhalf jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden drie jaar cel plus een jaar voorwaardelijk.

Twee jaar lang misbruikt

De rechtbank acht bewezen dat de man ongeveer twee jaar lang zijn kleindochter heeft misbruikt. Dat gebeurde als het meisje bij haar grootouders logeerde en als de man op haar paste in de ouderlijke woning in het Utrechtse Houten. Ook is het meisje een keer in de auto misbruikt. De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar broertje had verteld over wat haar opa met haar had gedaan. Het broertje had alles aan de ouders verteld.

Niet opgewonden

De man heeft het meisje betast en zij moest ook aan hem zitten. Het meisje had ook verteld dat haar opa bij haar naar ‘binnen’ was geweest. Dat ontkende de man. Volgens hem kon dat ook niet omdat hij impotent was. Op de zitting zei hij dat hij het ‘prettig’ vond wat er tussen hem en zijn kleindochter gebeurde, maar hij werd er volgens zijn zeggen niet opgewonden van. Hij was er vanuit gegaan dat het meisje het ook fijn vond.

Contact- en locatieverbod

De man zei dat hij zich enorm schuldig voelde. Hij moet een schadevergoeding van 10.000 euro aan het meisje betalen. Ook legde de rechtbank een contact- en locatieverbod op: de Triemster mag, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, zich niet vertonen in de woonplaats van zijn kleindochter en hij mag op geen enkele wijze contact met haar zoeken.