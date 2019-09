Regio in beeld voor aanleg stroomkabels windpark

Publicatie: vr 20 september 2019 12.42 uur

BURGUM - De centrale in Burgum is in beeld voor de aansluiting van een aantal kabels voor windmolens op zee. De kabels worden ondergronds vanaf de Centrale gelegd richting de noordzee. Het windmolenpark en het platform op zee wordt circa 80 kilometer uit de kust aangelegd en zou goed zijn voor energie opwekken voor 700.000 huishoudens per jaar.

Raadslid Sjaak Hoekstra (VVD) stelde donderdagavond vragen over de kwestie. Wethouder Willemsma liet weten dat op 8 oktober een informatieavond in Burgum wordt georganiseerd over de kabels. Zolang nog niet bekend is, of Burgum het wordt, kon ze er verder niet veel over zeggen.

Het project 'Net op zee' omhelst een windpark met een vermogen van 700 Megawatt ten noorden van de waddeneilanden. De windmolens worden met een kabel via zee en land verbonden met één van de drie hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven. Deze maken deel uit van het landelijke hoogspanningsnet. Vanaf daar gaat de windenergie naar de stroomgebruiker in het land.

Als Burgum wordt gekozen als transformator- of hoogspanningsstation, moeten mogelijk bedrijven en woningen, die in de buurt van de hoogspanningsleidingen liggen, verdwijnen.