Vreemde lucht doet brandweer uitrukken

Publicatie: do 19 september 2019 21.08 uur

METSLAWIER - Bij de meldkamer in Drachten kwam donderdagavond een melding binnen van een vreemde lucht aan de Roptawei in Metslawier.

De politie en de brandweer van Anjum werden op deze melding afgestuurd. Ter plaatse was inderdaad een vreemde ondefinieerbare lucht te ruiken. Omdat het helemaal windstil was, was het ook moeilijk zoeken uit welke richting de lucht kwam.

De brandweer heeft een kleine zoekslag door het dorp gemaakt en heeft geen oorzaak kunnen vinden.