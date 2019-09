Webwinkel verduistert voor ruim 1 miljoen euro

Publicatie: do 19 september 2019 17.07 uur

DRACHTEN - De FIOD heeft op woensdag een pand in de omgeving van Drachten doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China. In het onderzoek werden ook twee panden in de omgeving van Amsterdam onderzocht.

Bij het onderzoek zijn volgens de FIOD meerdere verdachten betrokken. Zij maakten bij de invoer van Chinese goederen vermoedelijk ten onrechte gebruik van de zogenoemde 'verleggingsregeling'. Bij deze regeling betaal je de btw niet bij invoer van goederen maar bij de uiteindelijke maand- of kwartaalaangifte. Verdachten gaven de verschoven btw echter in het geheel niet aan op hun btw-aangifte. Hierdoor pleegden zij btw-fraude voor bijna 1,1 miljoen euro.

Naast het doen van onjuiste aangiften bij invoer en de reguliere btw-aangifte, is vermoedelijk ook sprake van valsheid in geschrift. Bij de doorzoeking van de diverse panden is fysieke en digitale administratie in beslaggenomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak fraude met e-commerce

Steeds meer goederen en diensten worden online verkocht en komen vaak uit het buitenland. Daarmee neemt e-commerce een steeds prominentere plaats in onze samenleving in. Uit controles van de Douane en de Belastingdienst alsmede uit diverse berichten vanuit het buitenland blijkt dat deze handel gevoelig is voor fraude, met name op het terrein van het bewust omzeilen van de omzetbelasting en invoerrechten. Deze fraude zorgt ervoor dat producten goedkoop kunnen worden aangeboden, goedkoper dan door bedrijven die wel belasting betalen. Dit is concurrentievervalsing.