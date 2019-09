Nieuw zwembad Drachten: Eerst met provincie praten

Publicatie: do 19 september 2019 10.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat eerst om tafel met de Provincie Fryslân om te kijken naar de nieuwbouw van het zwembad in Drachten. De raad veegde voor de zomer het voorstel voor een nieuw bad op de plek van het Veemgebouw van tafel en sprak de voorkeur uit voor een sobere variant. ,,Een afweging die we ook met de provincie moeten maken”, stelt wethouder Cor Trompetter.

Fryslân is een belangrijke financier in het project. Het besluit van de raad om te kiezen voor een meer sobere variant kan daar effect op hebben. ,,Er is een dilemma. Aan de ene kant hebben we ambities met het zwembad. Aan de andere kant hebben we ook te maken met de precaire financiële situatie van onze gemeente”, schetst Trompetter, ,,De afweging voor een variant van het zwembad is er één die we samen met de provincie moeten maken.”

Het voorstel van de FNP om opnieuw onderzoek te doen naar een renovatie van het zwembad op dezelfde plek, wees de wethouder van de hand. ,,Renovatie is één van de varianten, maar we gaan niet opnieuw uitgebreid onderzoek doen. Dan komen we niet tot besluitvorming. Laten we nu een besluit nemen, anders komen we straks in de problemen met de houdbaarheid van het huidige zwembad. We willen voortgang boeken in het proces.”

Naar verwachting gaat Smallingerland begin oktober in gesprek met de provincie over het zwembad in Drachten.