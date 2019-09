Oppositie fel op 'achterkamertjesbezuinigingen'

Publicatie: do 19 september 2019 09.00 uur

DRACHTEN - Waar de collegepartijen enthousiast zijn over het bezuinigingstraject in Smallingerland, voelen de oppositiepartijen zich volledig buiten spel gezet. Voor de zomer werd de perspectiefnota van tafel geveegd en werden burgemeester en wethouders teruggefloten. Met een nieuwe manier van werken werd er samen met de raad naar oplossingen gezocht. "Alles is dichtgetimmerd in achterkamertjes."

Tijdens een speciale vergadering over de nieuwe bezuinigingsvoorstellen loofde burgemeester Jan Rijpstra de raad. ,,Vanwege de financiële positie is bezuinigen nodig. Keuzes maken is lastig. De eerder voorstellen konden op onvoldoende draagvlak rekenen. We hebben alles opnieuw afgewogen en op een nieuwe unieke manier samen, onder begeleiding van het college, naar oplossingen gezocht. Er is veel werk verzet in een kort tijdsbestek en een meerderheid gevonden voor het herschikken van 10,8 miljoen euro. Er is nu nog een gat van 1,7 miljoen euro, maar de basis ligt er.”

De oppositie is niet blij met het positieve beeld dat de burgemeester schetst. De verschillende coalitiepartijen zijn namelijk gezamenlijk met één standpunt naar buiten getreden, dat stuitte de andere fracties tegen de borst. ,,Ik twijfelde om vanavond überhaupt te komen. Wij voelen ons namelijk in ons hemd gezet. Wat doen wij hier als oppositie? Wat had het voor zin dat we al die avonden hebben bijgewoond? De volledige coalitie heeft namelijk de rest van de raad buitenspel gezet”, stelt CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde. ChristenUnie-voorman Jouke de Jong is het daar mee eens. ,,Waar hebben wij nog een bijdrage? Alles is al dichtgetimmerd in de achterkamertjes. Dan kunnen we beter thuis blijven.” Fractievoorzitter Jos van der Horst van de SP voelde zich ‘behoorlijk in het pak genaaid. ,,En er wordt de indruk gewekt dat we met z’n allen de krachten bundelen. Eigenlijk een wassen neus.”

Ook Ron van der Leck, voorman van de D66, deed een duit in het zakje. ,,Op alle punten is een coalitiemeerderheid gesmeed. Wat heeft het voor ons als oppositie nog voor zin?”. Hij had graag gezien dat er andere keuzes waren gemaakt. ,,Als ik thuis moet kiezen voor kleren en eten voor onze kinderen of het schilderen van het huis met een nieuwe auto, dan kies ik voor het eerste. Het college kiest voor het tweede.” Doelde hij op het geld dat naar dienstverlening en het verbouwen van het gemeentehuis gaat. Daar zouden bezuinigen op het sociaal domein tegenover staan. ,,Een verkeerde voorstelling van zaken”, aldus fractievoorzitter Sipke Hoekstra van de VVD.

Yntze de Vries van de ELP verdedigde de bezuinigingsvoorstellen. ,,Anders zijn we technisch failliet.” Jouke de Jong van de ChristenUnie haakte er op in. ,,Als u supermarktondernemer en bijna failliet was. Had u dan uw geld gegeven aan het schilderen van het pand en het fruit voor de verkoop laten verrotten?”. De Vries haakte er meteen op in. ,,In 1989 ben ik als ondernemer gestart in een bedrijf dat failliet was. Dit kwam mede door het achterstallig onderhoud. Het eerste wat wij gedaan hadden was twee miljoen in het bedrijf steken zodat het weer toekomst heft. Je moet investeren om een gezonde gemeente te krijgen. Ik heb niet alleen geschilderd, maar ook de inventaris aangepakt.” De Jong vond het voorbeeld niet geslaagd. ,,Is hier een bank aanwezig? Want u wilt geld in iets steken terwijl dat geld er niet is.”