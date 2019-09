Onderzoek naar salarissen bestuurders Aventura

Publicatie: wo 18 september 2019 21.15 uur

DRACHTEN - Er wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzocht ingesteld naar de salarissen van de bestuurders van zorgorganisatie Aventura. Tegelijkertijd wordt door de gemeente Smallingerland aan alle nieuwe en liefst ook bestaande zorgaanbieders aan een nieuw eisenpakket voorgelegd omdat in het verleden mogelijk forse winsten zijn geboekt, die significant afwijken van de jaarcijfers.

De gemeenteraad stelde dinsdagavond een speciaal debat in om de problemen politiek aan de kaak te stellen. ,,We willen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat zorggelden effectief en efficiënt ingezet worden en maken ons hier hard voor”, zo stelt wethouder Piet de Ruiter. De problemen bij Drachtster zorgbedrijf Aventura hebben landelijk aandacht gekregen en hebben zelfs tot kamervragen geleid. Ouders stellen namelijk dat de zorg (beschermd wonen) ondermaats is.

Volgens deskundigen voldoet zowel het interne toezicht bij Aventura als de externe controle door de gemeente niet. Smallingerland slaat nu een andere weg in om tot verbeteringen te komen. Verschillende raadsfracties waren uiterst fel richting de wethouder.

Samendracht

Naast Aventura werd tegelijkertijd door SP’er Jos van der Horst ook de problematiek bij stichting Samendracht geagendeerd. Door problemen met de herindicatie van zeven van de vijftien bewoners met een autistische stoornis is er veel onrust bij de organisatie ontstaan. ,,Gepingpong met mensen, die juist rust en regelmaat nodig hebben”, aldus Van der Horst. Wethouder De Ruiter zoekt naar een oplossing, maar het college erkent dat in de communicatie verschillende zkaen niet goed zijn gegaan.

Ook bij Samendracht is er overigens een verschil tussen de zorg die is geleverd en de zorg die volgens de indicatie nodig is. Smallingerland onderzoekt deze signalen. ,,Het is onze kerntaak om ervoor te zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben en die ze verdienen. Verder spreken wij de hoop uit dat wij samen met Stichting Samendracht dit proces rustig en ordentelijk kunnen afronden.”