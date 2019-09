Rechter tegen verdachte: Ik vind u een aardig mens

Publicatie: wo 18 september 2019 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoonster van Drachten wond er woensdag op de zitting van rechter Marijke Jansen geen doekjes om: de vrouw is niet van plan om te stoppen met drugs. In het weekend gebruikt ze zo nu en dan speed en GHB, maar vooral blowen doet ze veel. GHB doet haar helemaal niks, zei ze, maar ze is niet van plan om met blowen te stoppen. ‘Iemand anders zuipt zich in het weekend helemaal zat, dat doe ik niet’, zei de Drachtster gedecideerd.

Twee proeftijden

Ze liep in maar liefst twee proeftijden, er hingen haar voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie weken en een maand boven hoofd. Een van de voorwaarden is altijd dat je in de proeftijd geen nieuwe strafbare feiten mag plegen. Toch had de politie begin mei GHB en een beetje speed in de tas van de Drachtster gevonden. ‘Dat was van het weekend daarvoor’, zei ze. Ze was vergeten dat ze het bij zich had.

‘Ik vind u een aardig mens’

Ze had beter moeten weten, vond officier van justitie Liesbeth de Ruiter. ‘Als je weet dat je zeven weken de gevangenis in kan, zorg je dat je dat spul niet bij je hebt’. De rechter heeft de Drachtster vaker op zitting gehad. Daar moest maar eens een eind aan komen, vond Jansen. ‘Ik vind u een aardig mens maar ik zie u liever niet om de zoveel tijd’.

Voorwaardelijke celstraf omgezet

De officier eiste omzetting van de drie weken voorwaardelijke celstraf in een werkstraf. De rechter volgde de eis en maakte er 42 uur werken van. De proeftijd van de maand cel werd met een jaar verlengd. Voor het bezit van de GHB kreeg de Drachtster een werkstraf van 40 uur.