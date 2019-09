Boetes uitgedeeld bij transportcontrole

Publicatie: wo 18 september 2019 16.36 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdag tussen 7.30 uur en 14.00 uur een milieu- en transportcontrole uitgevoerd in De omgeving van Drachten. Met motoragenten werden de voertuigen met aanhanger en vrachtwagens van de weg gehaald en naar de controleplaats op het Noorderend geleid. Er werden in totaal 21 voertuigen gecontroleerd. Er werd 11 keer een proces-verbaal opgemaakt. Twee keer werd een rapportage rijtijdenwet gedaan.

Er werd voor het volgende zaken een proces-verbaal opgemaakt:

2x overbelading

Ladingzekering

Niet vastzetten afzetbak

Breedte van het voertuig

2x scherpe delen

Gladde banden

2x kapotte verlichting

Tijdens de controle werd een bijrijder van een vrachtwagen gecontroleerd waarvan al snel bleek dat de bestuurder antecedenten had op de wet wapen en munitie. Na controle bleek de bijrijder nog een gevangenis straf van 27 dagen had openstaan en een geldboete van € 1029,00. De man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

FOTONIEUWS