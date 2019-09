Renovatie nodig: dak gemeentehuis lekt

Publicatie: wo 18 september 2019 15.27 uur

DRACHTEN - Groot onderhoud aan het gemeentehuis in Drachten is hard nodig. Dat onderstreept wethouder Marjan Sijperda van Smallingerland. Zij verdedigt daarmee de 3,8 miljoen euro, die nodig is om het pand aan de Gauke Boelensstraat weer bij de tijd te krijgen.

,,Als we het hebben over duurzaamheid is er gekeken naar het aanbrengen van zonnepanelen. Op dit moment lekt het dak en blijkt het niet geschikt”, haakt Sijperda in op een vraag vanuit de raad, tijdens de vergadering over de perspectiefnota van de gemeente. ,,Het gemeentehuis is in 2007 voor het laatst aangepakt en is toe aan een grote renovatie. Er zijn verschillende problemen. Zo lekt het door in uw raadzaal en zijn tapijten aan vervanging toe.”

De wethouder stelt dat er spijkers met koppen kunnen worden geslagen. ,,Nu is meteen de kans om transparant open ruimtes te realiseren en die multi-inzetbaar te maken. Uiteindelijk moet er een gebouw komen dat aangenamer is en voor meerdere gebruik geschikt.”