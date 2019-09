Bromfietser pakt binnenbocht: botsing met auto

Publicatie: wo 18 september 2019 12.42 uur

DRACHTEN - Een bromfietser is woensdag rond 12.10 uur in botsing gekomen op de Pier Panderstraat in Drachten. De jongeman sloeg linksaf en nam hierbij de binnenbocht. Hij kwam op dat moment in botsing met een auto die van links kwam.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van de brommer is door het ambulancepersoneel onderzocht maar hij kwam met de schrik vrij. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brommer en de auto liepen door de botsing wel schade op.