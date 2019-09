Dode bij ernstig bedrijfsongeval in Ternaard

Publicatie: wo 18 september 2019 11.58 uur

TERNAARD - Meerdere hulpdiensten rukten woensdagochtend uit voor een ernstig bedrijfsongeval aan de Hantumerweg in Ternaard. Een man raakte volgens de politie bekneld in een machine. De politie liet rond het middaguur weten dat de man aan zijn verwondingen is overleden.

Zowel een ambulance als de traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Alle hulp mocht niet meer baten. De Inspectie SZW is tevens opgeroepen voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS